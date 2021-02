Vrouw twee keer achter elkaar mishandeld

Een jonge vrouw met een scooter wordt tweemaal kort na elkaar op straat, vlakbij het centrum, mishandeld door verschillende mannen. Ze loopt een gebroken neus en een breuk in haar oogkas op en verwondingen over haar hele lichaam. De daders worden verdacht van poging tot doodslag.

Omschrijving

De mishandelingen zijn in de nacht van maandag 21 op dinsdag 22 december aan de Diergaardesingel in het Rotterdamse Oude Westen. Om 00.15 uur loopt het slachtoffer daar met haar scooter.

Ze hoort voetstappen achter haar. Een man in een grijs joggingpak slaat haar plotseling met een boksbeugel in haar gezicht. Daarna wordt ze over haar hele lichaam geslagen en geschopt. De mishandelaar verliest daarbij zijn telefoon en de vrouw weet die te bemachtigen.

Ze ziet vervolgens de dader wegrennen richting Coolsestraat en in een zwarte auto stappen, vermoedelijk een Volkswagen. Deze auto is eerder die avond gezien in de Coolsestraat en heeft op de Diergaardesingel op de stoep geparkeerd gestaan.

Als ze na de mishandeling op haar scooter verder rijdt over de Diergaardesingel, komt er een grijze Peugeot 206 naast haar rijden. De jonge bijrijder, die in het zwart is gekleed, spreekt haar aan over de telefoon en stapt uit. Als de vrouw weg wil rijden, trekt de man haar van haar scooter en wordt ze door hem geschopt en geslagen. Hij filmt de mishandeling met zijn telefoon.

Dankzij de verloren telefoon van de andere mishandelaar heeft de politie inmiddels een 25-jarige man aangehouden, maar de chauffeurs van de auto’s en de bijrijder van de Peugeot worden nog gezocht. In Bureau Rijnmond toonden we de bijrijder van de tweede auto. Wie herkent hem?



Ook zijn we op zoek naar informatie over de grijze Peugeot die op de avond van het misdrijf in de omgeving van het oude westen is gezien. Vermoedelijk komt het voertuig uit de wijk, of in ieder geval uit Rotterdam.

Bij de eerste mishandeling rijdt er een zwart voertuig weg. Vermoedelijk een Volkswagen. Deze zou eerder op de avond (21 december 2020) al gezien zijn op de Diergaardesingel en op de Coolsestraat. Het voertuig viel op omdat hij op de stoep geparkeerd stond. Misschien heeft iemand informatie over dit voertuig?



Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. nnn