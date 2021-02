Wie herkent de verdachten ongeregeldheden Rotterdam?

Het onderzoeksteam van Rotterdam heeft de eerste beelden openbaar gemaakt van de verdachten die betrokken waren bij de forse ongeregeldheden van maandag 25 januari jl. in Rotterdam. Zij worden onder meer gezocht voor openlijke geweldpleging, diefstal, vernieling en/ of brandstichting. Wie herkent ze?

Omschrijving

Het gaat om verdachten die betrokken waren bij vernielingen en/of plunderingen bij

Politiebureau Sandelingplein

Een supplementenwinkel op de Groene Hilledijk

Een supermarkt op de Beijerlandse passage

Brandstichting van scooter Groene Hilledijk

Brandstichting Groene Hilledijk

Overval en plunderingen tankstatio Vaanweg

Geweld tegen politie Slaghekstraat eo

Verdachten die niet worden herkend, worden getoond op de landelijke tv in Opsporing Verzocht of Crimedesk en mogelijk op verschillende in- en outdoor schermen in de stad Rotterdam.

Herken jij jezelf op de beelden? Meld je dan.

Herken jij 1 van de verdachte(n)? Bel de gratis tiplijn 0800-6070 of vul het tipformulier in. Vermeld svp altijd het VRDAM nummer wat op de foto staat.

Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

Ook is er de afdeling Team Criminele Inlichtingen waar u uw informatie vertrouwelijk kunt delen. Zij zijn te bereiken via 088-6617734

Volgende week worden nieuwe beelden van (nieuwe) relschoppers openbaar gemaakt. Daar zitten mogelijk ook minderjarigen verdachten tussen. Vooral tegen deze minderjarigen en hun ouders zouden we willen zeggen, laat het zo ver niet komen en kom je melden.