Afpersing en bedreiging Tilburg

Omschrijving

Een man met Belgisch accent eist geld voor een opwaardeerkaart die hij (of iemand anders?) eerder die dag had gekocht. De kaart zou niet meer werken. Als hem duidelijk wordt dat hij geen geld terug krijgt haalt hij een mes tevoorschijn, zet dat op de keel van de medewerkster en neemt haar in een houdgreep. Een collega van het slachtoffer pakt dan geld uit de kassa en geeft dat aan de man. Die laat dan het slachtoffer los en gaat er weer vandoor. Het ging uiteindelijk om 50 euro. De man staat goed op beeld. Weet u wie de man is? Laat het ons weten!