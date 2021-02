Diefstal computer Tilburg

De dader van deze diefstal moet gedacht hebben: ‘alles wat vast zit kan ook los’. Op 30 mei 2020 gaat deze man er namelijk vandoor met een zogenaamde crowd control computer die in de Heuvelstraat in Tilburg hing.

Omschrijving

Het lukt hem om op een hoogte van 5 meter de computerkast van 16 kilo los te krijgen en mee te nemen. Veel heb je er niet aan, want het is een hele specifieke computer. De politie wil wel graag weten wie deze man is en wat er met de computer is gebeurd. Weet u meer? Neem dan contact op!