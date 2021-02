Phishing Berkel-Enschot

Een klassiek geval van phishing op 8 en 11 oktober 2020. Het slachtoffer via sms een bericht dat hij een nieuwe pinpas moest aanvragen. En dat deed hij. De nieuwe pinpas werd door criminelen uit de brievenbus gevist. Een onbekende man gaat ermee shoppen in een kledingwinkel.

Omschrijving

Het is een getinte man met opgeschoren haar. Zijn kleding valt op door de goudkleurige biezen langs de mouwen en de broekspijpen. Duizenden euro’s worden er uiteindelijk van de bankrekening van het slachtoffer gestolen. Als u enig idee heeft wie deze man is of waar de politie hem kan vinden horen we dat graag van u.