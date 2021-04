Relschoppers tijdens avondklok in Tilburg op beeld

Ook in Tilburg waren er op zondag 24 januari ernstige rellen tijdens de avondklok. Met name in Tilburg West werd er door een grote groep gereld, geplunderd en werd er van alles vernield. Winkels, een bushokje dat in vlammen op ging, panden en verkeersborden en er gingen auto’s in brand. Er werden molotovcocktails gegooid, in een winkel tegen de politie. Journalisten werden belaagd, zo erg dat ze dachten dat ze gelyncht zouden worden. Bij een huis werd een explosief door het raam gegooid. De bewoonster raakte zwaargewond aan haar gezicht. Meerdere relschoppers staan op beeld!

We hielden dinsdagochtend 23 maart 2021 een 18-jarige Tilburger in zijn woning aan. Op 6 april 2021 meldde een 19-jarige Tilburger zich bij het politiebureau. Hij is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.

Omschrijving

Ook in Tilburg liep het zondagavond 24 januari helemaal uit de hand. Er werd op social media opgeroepen om te gaan rellen. Ondanks de stopgesprekken die daarna met meerdere mensen gehouden zijn, verzamelden zich die avond in Tilburg West een grote groep mensen. De hele avond was het onrustig in Tilburg West. Er werd met vuurwerk gegooid, ook naar de politie. ME bussen werden bekogeld. De sfeer was echt grimmig.

We staan in deze zaak even stil bij een paar incidenten, waarbij we uw hulp vragen bij het vinden van de daders.