Tilburgse politie zoekt overvaller met hakmes

Laatste update: 15-02-2021 | 00:00 Zaaknummer: 2021029649 Datum delict: 02-02-2021 Plaats delict: Tilburg

De politie in Tilburg is op zoek naar een man die recent betrokken is geweest bij twee woningovervallen waarbij de bewoners werden bedreigd met een hakmes. Het gaat om een overval aan het Besterdplein op 2 februari jl. en een overval die dinsdag 9 februari jl. plaats vond aan de Sint Paulusstraat. De overvaller staat op beeld. Bij de overval op het Besterdplein zijn in elk geval twee daders betrokken bij de overval op de Sint Paulusstraat is door de bewoner maar één dader gezien.