Wie herkent deze verdachten ongeregeldheden Tilburg?

Het rechercheteam in Tilburg maakt beelden van alvast vier verdachten openbaar die betrokken waren bij de ongeregeldheden van zondag 24 januari in Tilburg. Een groep relschoppers was verantwoordelijk voor vernielingen, geweldplegingen, brandstichting en zelfs een poging tot doodslag.

Omschrijving

Met name in Tilburg West werd er door een grote groep gereld en werd er van alles vernield. Winkels, een bushokje dat in vlammen op ging, panden en verkeersborden. Ook gingen er auto’s in brand. Hiernaast werden er molotovcocktails gegooid en journalisten werden belaagd. Bij een woning werd zelfs een explosief aan het raam bevestigd, waardoor een jonge vrouw ernstig gewond raakte.

De vier mogelijk jeugdige verdachten die we nu nog geblurd tonen, worden binnen enkele dagen herkenbaar getoond. Vooral tegen deze jongeren en hun ouders zouden we willen zeggen, laat het zo ver niet komen en kom je melden. Uiteraard geldt dit ook voor alle andere verdachten die betrokken zijn bij de ongeregeldheden. Aanstaande maandag is er uitgebreid aandacht voor de ongeregeldheden in Tilburg en laten wij meer beelden zien in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant en aanstaande dinsdag in Opsporing Verzocht.