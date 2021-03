zware mishandeling in Breda

Een 19-jarige Oosterhouter is op woensdag 15 juli 2020 omstreeks 17.15 uur in een shisha lounge aan de Industriekade in Breda, na een woordenwisseling, door een nog onbekende dader fors mishandeld.

Omschrijving

Het slachtoffer was in de zaak met vrienden aan het gamen. Hij kreeg ruzie met een voor hem onbekende jongeman. Hij werd door hem tegen met de vuist tegen zijn hoofd geslagen. Daarna pakte de dader een glas van de tafel en sloeg hiermee tegen het hoofd van het slachtoffer. De Oosterhouter bloedde flink en werd duizelig. Hij werd met een ambulance voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de wond gehecht. Het glas mistte zijn oog op een haar na.



De dader staat op beeld. Het is een getinte jonge man van rond de 20 jaar. Hij is ongeveer 1.85 meter lang, ietwat fors. Hij droeg die dag een paars t-shirt en witte sportschoenen.