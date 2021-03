Overval supermarkt in Helmond

Omschrijving

De overvaller loopt rond 19.50 uur met een karretje de winkel in en lijkt een fles drank te gaan kopen. Er zijn dan nog de nodige klanten in de winkel. Hij staat gewoon in de rij voor de kassa maar als hij aan de beurt is, trekt hij een pistool, bedreigt de medewerkster en eist geld. De caissière slaagt erin te vluchten waardoor de overvaller bij een dichte kassa staat. Hij probeert die nog open te krijgen maar dat lukt niet. Met alleen een fles drank als buit gaat hij er dan vandoor. Hij rent de winkel uit het park in en gaat dan rechtsaf de Hortensiastraat in. Hij vlucht een brandgang in waarna hij op de Broekwal moet zijn uitgekomen.



De politie is benieuwd of er mensen zijn die hem daarna nog hebben gezien. Het gaat om een licht getinte man, circa 30 a 35 jaar oud en 1.70m-1.80 m lang. Hij droeg een zwarte heupjas. Hij had een muts op met daaroverheen een capuchon. Ook droeg hij een zwart mondkapje.