Verdachte in beeld rellen Eindhoven

De rellen in de eerste avonden en nachten van de avondklok hebben ons allemaal geraakt en geschokt. We doen er alles aan om de verantwoordelijken te kunnen aanhouden. We maken daarom onder andere beelden openbaar van een aantal verdachten. Hier zien we een plunderaar tijdens de ongeregeldheden in Eindhoven.

Omschrijving

Het gaat om de man die op de voorgrond staat en meerdere keren stenen gooit. Hij wordt verdacht van ruiten ingooien van het Coffeelab op het centraal station in Eindhoven. En van het in brand steken en omgooien van een auto van Prorail. Weet je wie dit is? Herken je misschien iemand anders op de beelden? Geef het aan ons door! Tippen kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Of vul het tipformulier op deze pagina in.

Oproep beelden delen

Het onderzoek naar de ongeregeldheden gaat onverminderd voort. Jullie steun om de ons te helpen bij dit onderzoek is ontzettend groot en wij waarderen dat enorm. Er zijn al meer dan honderd verdachten opgespoord en aangehouden en we ontvingen van meer dan duizend mensen tips en/of beelden. Hoewel er dus al heel veel materiaal beschikbaar is, vragen we jullie nog steeds om beelden met ons te delen. Dat kan via deze link. Geef bij de beelden, indien mogelijk, informatie over waar, wat en wie we op de beelden kunnen zien.