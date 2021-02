Mogelijke getuige van verkrachtingszaak gezocht

Omschrijving

Rond 05.00 uur klom een man via een raam de kamer van een internationale studente aan de Lage Barakken in Maastricht binnen, waarna hij haar verkrachtte.

Sindsdien heeft de politie onderzoek verricht onder andere aan de hand van bewakingsbeelden.



Op veilig gestelde beelden is een man te zien, die rond het genoemde tijdstip en gekleed in een camouflagepak, in de richting van de Lage Barakken in Maastricht liep. Uit onderzoek is komen vast staan dat deze persoon geen verdachte is maar een belangrijke getuige kan zijn.



De politie wil graag in contact met deze man komen. Omdat het hier om een getuige gaat en rekening houdend met de privacy is ervoor gekozen het gezicht van de persoon op de beelden onherkenbaar te maken.



Herken je de persoon op de beelden of heb je andere informatie die kan helpen dit zedenmisdrijf op te lossen, meld je dan bij de politie via 0800-6070. Anoniem kan ook via 0800-7000 of vul het tipformulier in.