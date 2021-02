Overval tankstation Antwerpseweg

Omschrijving

De 17-jarige medewerker wordt bedreigd. Twee mannen hebben een greep in de kassa gedaan en het schap met rookwaren leeggehaald en meegenomen.

Ze zijn met hun buit gevlucht, vermoedelijk via de ventweg die bij het tankstation ligt.

Ook al zijn hun gezichten bedekt, mogelijk dat iemand het tweetal toch herkend. Bijv. aan het postuur, loopje of kleding.

Heb je informatie over deze overval of heb je andere informatie bel dan met de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.