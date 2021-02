Verdachte vernielingen gemeentehuis Geleen

In Geleen was het met ingaan van de avondklok op maandagavond 25 januari onrustig. Zo werden er die avond vernielingen aangericht bij het gemeentehuis op de Markt.

Omschrijving

Op beelden is te zien dat een nog onbekende verdachte meerdere straatstenen uit het parkeerterrein verwijdert. Deze gooit hij vervolgens richting het gemeentehuis. Daarbij sneuvelen diverse ramen van het gebouw. Een grote groep omstanders kijkt toe terwijl dit gebeurt. Zij worden door de verdachte aangespoord om ook vernielingen te plegen.

Kent u de persoon op de beelden? Of heeft u meer informatie over dit incident? Deel dit dan met ons via 0800 – 6070, onderstaand contactformulier of anoniem via 0800 - 7000 (Meld Misdaad Anoniem).