Verdachten ontploffingen Blerick

Zondagavond 24 januari waren er op diverse plekken in Venlo ongeregeldheden. In de wijk Vastenavondkamp werden er twee explosieven tot ontploffing gebracht.

Omschrijving

Het eerste explosief wordt even voor 21.30 uur bij de ingang van het Buurtpunt op de Alberickstraat tot ontploffing gebracht. Als gevolg van de ontploffing ontstaat er brand op de vloerbedekking. Dat leidt uiteindelijk alleen tot materiële schade, maar had veel erger kunnen aflopen. Boven het Buurtpunt zijn namelijk woningen gelegen. Even na deze ontploffing gaat er een tweede explosief af bij het nabijgelegen elektriciteitshuisje.

Uit onderzoek blijkt dat bij beide incidenten meerdere personen betrokken waren. Eén persoon is al aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid. Team Pandora onderzoekt wie er verder nog verantwoordelijk waren. Daarvan verdenken we sowieso de twee personen die op deze beelden zijn vastgelegd. Herkent u een of beide verdachten? Of heeft u wellicht meer informatie over dit incident? Deel dit dan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).