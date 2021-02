Woninginbreker gezocht

Woensdag 18 november vonden er meerdere woninginbraken en pogingen daartoe plaats in de wijk Limmel in Maastricht. Daarbij wordt de verdachte ook meerdere keren betrapt. Het vermoeden bestaat dat deze inbraken verband houden met elkaar.

Omschrijving

Uit onderzoek blijkt dat de man die als verdachte in beeld komt, die dag is vastgelegd op de bewakingsbeelden van een nabijgelegen supermarkt. De man heeft een mager tot normaal postuur, een licht getinte huidskleur en is ongeveer 1.80 meter lang. Hij wordt tussen de 20 en 30 jaar oud geschat.

Herkent u de man op deze beelden? Of heeft u hem al eens eerder gezien? Neem dan contact met ons op. Dat kan via 0800-6070, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).