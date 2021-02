Gewapende overval op de Lidl in Helmond.

De overvaller liep de winkel binnen via de ingang met een winkelkarretje. Hij pakte in de winkel een fles alcoholische drank en sloot in de rij aan bij de kassa. Toen hij aan de beurt was, haalde hij een vuurwapen te voorschijn en bedreigde de kassière met dit vuurwapen waarbij hij geld eiste. De kassière vluchtte weg zonder de kassa open te maken. De overvaller probeerde zelf tevergeefs de kassalade te openen en vluchtte uiteindelijk met de fles drank.

Vragen

Weet u wie deze overvaller is of heeft u informatie dan van belang kan zijn?

Laat het ons dan weten via het tipformulier of bel de gratis tiplijn 0800-6070.

Stel dat je weet wie hier achter zitten maar dat de daders jou ook kennen? Het is bijvoorbeeld een familielid, je buurman, een collega of een vriend. Dan ga je niet zo snel naar de politie. Als je niet naar de politie durft, is M. een goed alternatief. Bij M. kan je misdaad anoniem melden. Dat kan telefonisch via 0800 7000 tijdens een vertrouwelijk gesprek, maar ook online, via een formulier in een beveiligde omgeving.