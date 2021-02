Brandstichting woning Zoetermeer

Omschrijving

Door de explosie werd de voorgevel zwaar beschadigd, lagen de ramen eruit en was de deur vernield. Uit onderzoek is gebleken dat er twee personen voor de explosie de tuin van de woning inliepen. Op camerabeelden is te zien dat er in de tuin vloeistof werd gegooid. Hierna werd er iets aangestoken, renden de twee personen weg en volgde er een explosie. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de explosie.