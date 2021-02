Gewelddadige woninginbraak Oegstgeest

Omschrijving

Toen de bewoner hard naar deze mannen riep zag hij dat de mannen naar het openslaande raam aan de voorzijde van zijn woning liepen. Vervolgens is de bewoner met een onbekende vloeistof in zijn gezicht gespoten en werd hij geschopt en geduwd. Het slachtoffer viel vervolgens achterover in zijn voortuin. De mannen renden weg via het Emmaplein en de Spaargarenstraat weg. Uit de woning zijn een aantal goederen weggenomen. In de uitzending een getuigenoproep.