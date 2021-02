Diefstal met geweld Den Haag

Op zondag 27 december rond 13.30 uur vond in een supermarkt aan de Alphons Diepenbrockhof in Den Haag een diefstal met geweld plaats.

Vermoedelijk duurde het wachten bij de kassa een man te lang, want hij besloot de winkel uit te lopen zonder te betalen. Een medewerkster liep hem achterna om hem hierop aan te spreken. Toen zij de niet afgerekende producten uit de winkelwagen wilde pakken, greep de man haar vast en schopte haar meerdere keren. Een toegesnelde collega werd ook mishandeld. In de uitzending tonen we camerabeelden van deze agressieve klant.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.