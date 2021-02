Overval bakkerij Den Haag

Omschrijving

Een medewerker was een klant aan het helpen, toen een man de winkel binnenkwam. Nadat de klant de bakkerij had verlaten, kwam de net binnengekomen man naast de medewerker staan en duwde een kapotgeslagen fles in zijn zij. De overvaller riep om geld. Nadat het medewerker de kassa had geopend, pakte de overvaller er geld uit en liep weg in richting van de Stortenbekerstraat. In de uitzending tonen we camerabeelden van de overvaller.