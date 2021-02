Bankhelpdeskfraude Den Haag

Omschrijving

De vrouwen werden gebeld door een zogenaamde bankmedewerker. Hij vertelde dat er 2000 euro van hun rekening werd overgeschreven naar een Afrikaans rekeningnummer. Hij had hiervoor een oplossing. In beide zaken moesten de vrouwen aan de telefoon blijven tot een andere zogenaamde bankmedewerker langs was gekomen. Hij zou de pas doorknippen en dan was het probleem opgelost. Later bleek dat hij de passen niet had doorgeknipt maar gestolen. Ook wist de man met een smoes aan de pincodes te komen. Dezelfde dag dat de vrouwen slachtoffer waren geworden, werd er bij winkels en banken aan de Statenlaan en de Fahrenheitstraat in Den Haag voor duizenden euro’s gepind. Vermoedelijk door een en dezelfde man. In deze uitzending laten we camerabeelden van deze pinner zien.