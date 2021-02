Straatroof Valkenboslaan Den Haag

Hierover maakte hij een opmerking, maar werd vervolgens door de vervuiler uitgescholden. De man vervolgde zijn weg. Vermoedelijk was de andere man hem gevolgd, want bij de benzinepomp aan de Valkenboslaan trok deze man met geweld de koptelefoon en muts van zijn hoofd en rende hiermee weg. In deze uitzending tonen we camerabeelden van de straatrover.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.