Beroving in parkeergarage Leidsche Rijn

In de parkeergarage van Leidsche Rijn Centrum is een man zwaar mishandeld door meerdere straatrovers. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis.

Omschrijving

Op vrijdagavond rond 19.50 uur parkeren een 36-jarige man uit Diemen en een 39-jarige vriend uit Loosdrecht de auto. Als ze vlakbij de uitgang zijn zien ze vier jongemannen op zich afkomen. Eén van dreigt met een mes en eist geld van de slachtoffers. De andere straatrovers vallen de 39-jarige Loosdrechter aan. Daarbij krijgt hij een harde trap tegen zijn knie.

Getuigen

Op dat moment komt er een andere auto de parkeergarage inrijden. De straatrovers zien dat en vertrekken, vermoedelijk naar de uitgang op de hoek van de Grauwaartsingel en de Vaduzdijk. De Loosdrechter had nog een plastictas in zijn hand, die is door de daders meegenomen.



Ziekenhuis

De getuigen dachten iets van een vuurwapen te zien en bellen daarom 1-1-2. Als de poltitie aankomt zien ze dat de 39-jarige man door de harde trap tegen de knie niet meer kan lopen. De ambulance komt dan en nemen hem mee naar het ziekenhuis. Daar blijkt dat hij zijn knie heeft gebroken en geopereerd moet worden.



Buit

De plastictas die de straatrovers van de Loosdrechter stalen bleek niet de moeite waard. Er zat niks in van hoge waarde, alleen wat persoonlijke spullen.

Signamenten

Verdachte 1:

Licht getinte jongeman van 18-20 jaar. Hij heeft een normaal tot licht gezet postuur. Hij draagt een zwarte baseball-cap met voorop lichte opdruk, een zwarte jas, een lichtgrijze broek en donkere schoenen met oranje accenten en witte een zoolrand.



Verdachte 2:

Licht getinte jongeman van 18-20 jaar. Hij heeft een normaal postuur en donker haar met inhammen Hij draagt een donkere jas, een vaalgrijze spijkerbroek en zwarte schoenen met witte zoolrand.



Verdachte 3:

Licht getinte jongeman van 18-20 jaar. Hij heeft een normaal postuur en een donkere baard en snor. Hij draagt een zwarte baseball-cap zonder opdruk, een zwarte jas met een Nikelogo links op de borst, een donkere broek en zwarte schoenen.



Verdachte 4:

Licht getinte jongeman van 18-20 jaar en hij draagt donkere kleding.