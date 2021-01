Brandstichting Hilversum

Op 26 mei 2020 werd een auto in brand gestoken aan de Nieuwe Havenstraat in Hilversum. Op bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen de auto in brand steken en er daarna vandoor gaan. De politie is op zoek naar de identiteit van deze mannen.

Omschrijving

Rond 23.16 is op de camerabeelden te zien hoe twee mannen bij de auto bezig zijn. Vervolgens vernielen ze een ruit en steken ze de auto in brand. Daarna rennen ze weg. Kort voor de brand, en na de brand is op andere camerabeelden te zien hoe twee mannen over de Nieuwe Havenstraat lopen en wegrennen. Deze mannen zijn mogelijk betrokken bij de brandstichting.

Weet u meer over de identiteit van de verdachten of over de brand? Neem dan contact op met de politie via onderstaand tipformulier, 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem)