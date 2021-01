Ingebroken in oliebollenkraam Almere

Laatste update: 13-01-2021 | 12:13 Zaaknummer: 2020360404 Datum delict: 04-11-2020

Op 4 november hebben 2 personen ingebroken in een oliebollenkraam aan de Jac. P. Thijsseweg in Almere. Hierdoor is er schade aangebracht aan de toegangsdeur van de kraam. Bij deze inbraak is een oliebollenmachine weggenomen, twv 10.000,- euro. Daarnaast is er een donatie-pot, met inhoud, weggenomen die bestemd was voor een goed doel.