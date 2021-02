Zeven verdachten gezocht na oprollen hennepkwekerij

Zeven mannen worden gezocht voor een hennepkwekerij die ze onderhielden in een appartement. Dat deden ze aan de Theemsdreef in Utrecht.

Er zijn inmiddels tips binnengekomen over de identiteit van drie verdachten. We zoeken nog steeds naar de vier overige verdachten. Weet u wie dit zijn? Laat het ons dan weten.

Omschrijving

Buurtbewoner

Half oktober 2020 meldt een bewoner van de Theemsdreef zich bij de politie. Hij heeft het vermoeden dat er een hennepkwekerij zit in één van de appartementen. De vitrages van het appartement zijn altijd gesloten en sommige raampjes staan dag en nacht en bij weer en wind open. Ook is er voor lange tijd geklust.



Onderzoek

Rechercheurs stellen een onderzoek in. Ze treffen inderdaad een hennepkwekerij aan. Er is een kweekplek voor 240 planten, waarvan er nog 170 stonden. De stroom bleek buiten de meter om, dus illegaal, te worden afgetapt.



Eigenaar

De rechercheurs nemen contact op met de eigenaar van het appartement, waarbij blijkt dat het appartement sinds juni 2020 door de huurder wordt gehuurd. Deze huurder wordt door de politie getraceerd en is in de week van 18 januari aangehouden. Hij wil niet zeggen wie de zeven mannen op de beelden zijn.

Foto's



Verdachte 2 | Foto: Politie Midden-Nederland



Verdachte 3 | Foto: Politie Midden-Nederland



Verdachte 5 | Foto: Politie Midden-Nederland



Verdachte 6 | Foto: Politie Midden-Nederland