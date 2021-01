Beroving in Engelsesteeg

Omschrijving

De beroving vindt plaats nadat het drietal bij de Nieuwendijk ter hoogte van de Engelsesteeg in aanraking komt met het slachtoffer. De toerist wordt ingesloten in de steeg door zijn belagers, die hem bedreigen met een mes. Een van de verdachten heeft een paraplu bij zich waarmee hij prikkende bewegingen richting het slachtoffer maakt. Dan grijpen ze hardhandig zijn portemonnee en gaan ervan door.

Signalement

De drie verdachten zijn zowel voor, tijdens als na de diefstal te zien op bewakingsbeelden. Op basis van het beeldmateriaal zijn de volgende signalementen opgesteld:

Verdachte 1:

Man;

Circa 18 jaar oud;

Donker getinte huidskleur;

Lichtkleurige jas;

Groenige broek;

Donkere pet met lichtkleurig embleem .

Verdachte 2:

Man;

Circa 18 jaar oud;

Licht getinte tot donkere huidskleur;

Normaal postuur;

Zwarte jas met licht embleem op linker borst;

Zwarte trainingsbroek;

Zwarte schoenen.

Verdachte 3:

Man;

Circa 18 jaar oud;

Donkergetinte huidskleur;

Lang en slank postuur;

Zwarte jas;

Zwarte trainingsbroek;

Zwarte pet;

Zwarte schoenen.

Informatie delen

Herkent u de verdachten of heeft u informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.