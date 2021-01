Beschieting woning Waterkersweg

In de nacht van zondag 8 op maandag 9 november 2020 wordt rond 04.00 uur de voordeur van een appartement aan de Waterkersweg in de Amsterdamse Westerparkbuurt beschoten. De politie is op zoek naar getuigen van en/of mensen die meer weten over deze beschieting.

Omschrijving

Die nacht wordt rond 02.00 uur de portiekdeur ingetrapt van het appartementencomplex aan de Waterkersweg. De zoon van het gezin dat vlak boven die deur woont, gaat kijken wat er aan de hand is. In eerste instantie ziet hij niemand, enige tijd later ziet zijn moeder echter twee mannen in donkere kleding met capuchons door het trappenhuis lopen.

Zo’n twee uur later schrikken moeder en zoon wakker van harde knallen. Als de zoon poolshoogte gaat nemen, ziet hij dat er, vanaf de galerij, schoten zijn gelost waardoor de voordeur van hun huis is geraakt. Eén van de kogels is zelfs in de slaapkamer van zijn moeder terecht gekomen. Als de zoon naar buiten kijkt, ziet hij twee mannen rennen in donkere kleding met capuchons. Vermoedelijk is dit duo vervolgens de Van Hallstraat overgestoken richting de Waterleliegracht en vervolgens de Waterkeringweg ingevlucht. Vanaf daar ontbreekt van hen ieder spoor.

Onderzoek

De recherche is direct een onderzoek gestart. Helaas heeft dat vooralsnog niet geleid naar de verantwoordelijken voor deze beschieting. Het onderzoeksteam wil daarom graag in contact komen met getuigen die iets gezien of gehoord hebben die nacht met wie nog niet is gesproken. Ook mensen die andere informatie hebben die van belang kan zijn voor het onderzoek, bijvoorbeeld waarom er uitgerekend op deze woning is geschoten, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie. Dat geldt logischerwijs ook als u weet wie de twee mannen in donkere kleding zijn geweest.

Informatie delen

Uw informatie kunt u delen met de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070, via onderstaand tipformulier of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.