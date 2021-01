Gewelddadige woningoverval Schutterweg

Woensdagavond 15 januari 2020 overvallen twee mannen onder bedreiging van een vuurwapen op gewelddadige wijze een gezin in hun woning aan de Schutterweg in Amsterdam-Noord. In het onderzoek naar deze woningoverval is de vermoedelijke identiteit van één van de verdachten inmiddels duidelijk geworden, van de andere man weet de recherche helaas nog niet wie hij is. Daarom deelt de politie nu beelden van de onbekende verdachte en roept iedereen met informatie over hem op zich te melden.

Omschrijving

Er wordt die avond rond 20.00 uur aangebeld bij de woning aan de Schutterweg. De mannelijke bewoner opent de voordeur, de vrouwelijke bewoner en hun kindje bevinden zich op dat moment elders in de woning. Er blijkt een man met een DHL-jas aan voor de deur te staan. Deze ‘postbezorger’ overhandigt de mannelijke bewoner in eerste instantie daadwerkelijk een pakketje, maar komt snel daarna opeens met een andere man de woning in. De mannelijke bewoner probeert de twee nog tegen te houden en raakt hierbij gewond aan zijn hoofd. Helaas weten de mannen uiteindelijk de woning toch verder binnen te dringen.

De twee mannen bedreigen vervolgens beide bewoners en hun jonge kindje. Een van de mannen heeft ook een vuurwapen bij zich. Al snel wordt het duidelijk waar de mannen op uit zijn: geld. Wanneer zij de inhoud van een kluis hebben gekregen en de buit binnen is, sluiten de mannen de bewoners en hun kindje op in een kamer van de woning. Zelf gaan de mannen ervandoor en nemen de auto van de mannelijke bewoner mee.

Zodra de bewoners zich bevrijd hebben, bellen ze uiteraard direct de politie. Agenten zoeken in de omgeving uitgebreid naar de verdachten, maar helaas zonder resultaat.

Aangetroffen auto en sporen

De gestolen auto van de mannelijke bewoner wordt kort na de overval wel in de buurt van de woning op de Oostzanerdijk teruggevonden. De Forensische Opsporing (FO) heeft dit voertuig vervolgens uitvoerig onderzocht en trof hierbij verschillende sporen aan. Ook op goederen die na de overval achterbleven in de woning ontdekte FO sporen.

Ander vluchtvoertuig

Waarschijnlijk zijn de mannen op de Oostzanerdijk vrij snel na de overval overgestapt in een ander voertuig. De recherche komt graag in contact met mensen die dit mogelijk gezien hebben en/of hier meer over weten. Ook vermoedt de recherche dat de mannen door een ander voertuig zijn afgezet bij de woning van het slachtoffer en is op zoek naar mensen die hier getuige van zijn geweest.

Identiteit één verdachte bekend

Ook wil de recherche informatie over één van de verdachten: de man in de DHL-jas. Het is nog niet duidelijk wie deze man is en daarom deelt de politie duidelijke beelden van hem. Op die beelden is de andere verdachte onherkenbaar gemaakt. Zijn vermoedelijke identiteit is namelijk in het onderzoek naar voren gekomen en de recherche denkt dus te weten wie hij is.

Signalement onbekende verdachte

De onbekende verdachte is de man die in de DHL-jas voor de deur bij bewoners stond. Zijn signalement:

- Man;

- Donker getinte huidskleur;

- Normaal tot fors postuur;

- 1.90 – 2.00 meter lang.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.