Inbraak woning Venserweg (Diemen)

Op zaterdag 16 mei 2020 wordt rond 14.30 uur ingebroken in een woning aan de Venserweg in Diemen. De politie geeft beelden vrij waarop een verdachte te zien is en wil graag weten wie de man herkent.

Omschrijving

De bewoners van de woning zijn op de bewuste dag niet thuis. Als zij 's avonds laat thuis komen, zien ze dat een raam kapot is geslagen en dat er in hun huis een ravage is aangericht. Uit de woning blijken sieraden en laptops te zijn ontvreemd.

De verdachte die te zien is op beelden heeft aanvankelijk alleen een blauwe tas bij zich. Als hij echter de woning verlaat, heeft hij ook een zwarte laptoptas bij zich. Deze laptoptas komt volledig overeen met de laptoptas van de bewoners van het huis waar is ingebroken.

Signalement

Op basis van de camerabeelden is van de verdachte het volgende signalement opgesteld:

- Man;

- Circa 30 á 40 jaar oud;

- 1.80 á 1.90 meter lang;

- Donker getinte huidskleur;

- Normaal tot stevig postuur;

- Kaal hoofd;

- In beide oren een oorbel;

- Aan zijn linkerhand een ring.

Op de dag van de inbraak droeg hij:

- Zwarte jas met zilveren ritsen;

- Blauwe spijkerbroek;

- Grijze schoenen van het merk Nike.

Informatie delen

Herkent u de verdachte, zijn u na 16 mei sieraden of laptops aangeboden of heeft u informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.