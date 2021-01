Openlijke geweldpleging Nieuwendijk

De politie is op zoek naar vier mannen die ervan verdacht worden een andere man op maandagmiddag 31 augustus op straat in elkaar te hebben geslagen. Er wordt sterk rekening mee gehouden dat dit geweld gerelateerd was aan de seksuele geaardheid van het slachtoffer. De openlijke geweldpleging en de verdachten staan duidelijk op beeld.

Omschrijving

Het slachtoffer bevindt zich die middag met een vriendin van hem in een sportwinkel aan de Nieuwendijk. Wanneer de twee langs een groepje van vier wachtende mannen bij de kassa lopen, hoort het slachtoffer dat er een beledigende opmerking wordt gemaakt in relatie tot zijn seksuele geaardheid. Zo wordt hij onder andere uitgescholden voor ‘homo’. Het slachtoffer en zijn vriendin verlaten vervolgens de winkel, maar het groepje mannen komt achter ze aan.

Buiten ontstaat er ruzie tussen het slachtoffer en zijn vriendin en het groepje van vier mannen. De mannen schelden het slachtoffer uit, wederom in relatie tot zijn seksuele geaardheid. Op een gegeven moment loopt de situatie uit de hand en wordt het slachtoffer aangevallen door de mannen. Ze slaan en schoppen het slachtoffer, zelfs als hij al op de grond ligt. Zijn vriendin probeert hem te helpen en uiteindelijk kan het slachtoffer door tussenkomst van omstanders ontzet worden. Ze brengen hem in veiligheid in de winkel. De vier mannen weten helaas te ontkomen.

Signalement verdachten

Er zijn duidelijke beelden van de verdachten terwijl zij in de sportwinkel staan te wachten. Hun signalementen:

Verdachte 1

Man;

Circa 18-22 jaar oud;

Licht getinte huidskleur;

Zeer fors postuur;

Donker, kort haar.

Verdachte 2

Man;

Rond de 20 jaar oud;

Lichte huidskleur;

Slank postuur.

Verdachte 3

Man;

Rond de 25 jaar oud;

Licht getinte huidskleur;

Normaal postuur;

Donker, opgeschoren haar en nette baard/snor.

Verdachte 4

Man;

Rond de 25 jaar oud;

Licht getinte huidskleur;

Normaal postuur;

Donker, plat haar en een snor.

Het slachtoffer heeft aangegeven dan de beledigingen deels in het Marokkaans zijn geuit. Hij is zelf de Marokkaanse taal machtig en heeft dit dus verstaan. Naar alle waarschijnlijkheid is in ieder geval één van de verdachten dus ook de Marokkaanse taal machtig.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.