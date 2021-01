Openlijke geweldpleging spontane demonstratie Museumplein 17-01

Omschrijving

Op basis van beeldmateriaal worden deze vier personen verdacht van openlijke geweldpleging tegen personen. De recherche komt graag in contact met mensen die de verdachten (her)kennen. In het onderzoek heeft elke verdachte een eigen nummer gekregen en dit nummer kan als referentie gebruikt worden bij het delen van informatie.

Verdachte 3

Verdachte 10

Verdachte 11

Verdachte 20

Informatie delen

Herkent u één of meerdere verdachte(n)? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.