Vernieling Westermoskee

Op maandagavond 14 december 2020 wordt tussen 19.30 uur en 20.30 uur de Westermoskee aan het Piri Reïsplein in Amsterdam West vernielingen gepleegd aan de Westermoskee. De politie heeft beelden van een verdachte en hoopt dat mensen kunnen vertellen wie dit is.

Omschrijving

Die avond loopt een onbekende man meermaals langs de moskee. Op enig moment pakt hij een steen en pleegt naar alle waarschijnlijkheid vernielingen. Ook trapt hij tegen het gebouw en bespuugt het gebedshuis. Op camerabeelden is bovendien te zien dat hij meermaals de Hitlergroet brengt.

Als de imam dinsdagochtend 15 december bij de moskee arriveert, ziet hij dat er ramen kapot zijn. In totaal blijken er drie ramen te zijn vernield: in één raam zit er een gat en in de andere twee ramen zitten barsten. De man op de beelden wordt hiervan verdacht.

Signalement

Op basis van de camerabeelden is van de verdachte het volgende signalement opgesteld:

- Man;

- Circa 1.65 a 1.70 meter lang;

- Lichte tot licht getinte huidskleur;

- Stevig postuur;

- Circa 18 á 30 jaar oud.

Op de avond van de vernieling droeg hij:

- Een donkere jas met capuchon;

- Een donkere broek;

- Donkere sportschoenen met een lichte zool;

- Een donkere rugtas met witte strepen.

Informatie delen

Kent of herkent u de verdachte? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.