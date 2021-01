Beschietingen Rotterdam en Capelle aan den IJssel

Maandagochtend 18 januari rond 08:00 uur werden agenten door een voorbijganger aangesproken op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam dat er verderop bij een restaurant kogelgaten in de ruit zouden zitten. Op zowel de begane grond als de eerste verdieping vonden agenten daadwerkelijk sporen van een beschieting. Uit onderzoek en camerabeelden bleek dat het rond 02:20 uur moet zijn gebeurd. Het restaurant was al meerdere weken dicht vanwege corona.

Omschrijving

Een dag later, in de nacht van maandag op dinsdag, meldde een man dat hij rond 02:15 uur wakker was geschrokken van knallen. Toen hij beneden kwam zag hij dat er twee ronde gaten zaten in de voordeur van zijn pand aan de Abraham van Stolkweg. Ook hiervan heeft de politie beelden die ze graag me u wil delen.

In de nacht van woensdag op donderdag rond 02:15 uur en van vrijdag op zaterdag rond 04:05 uur is het weer raak. Een pand aan de Charactostraat in Capelle aan den IJssel wordt in die twee nachten beschoten. Ook hierbij vallen gelukkig geen gewonden.

Doordat de drie panden in het bezit zijn van één familie, houdt de politie er rekening mee dat de vier incidenten met elkaar te maken hebben. Rechercheurs doen sporen- en buurtonderzoek en zijn op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over de incidenten of de mogelijke achtergronden.

Het is natuurlijk ongelofelijk schrikken, maar gelukkig is bij de vier schietincidenten niemand gewond geraakt. Maar zo lang de dader(s) nog op vrije voeten is/zijn, leeft de familie natuurlijk in spanning met de vraag of het nog een keer zal gebeuren; en raakt er dan wel iemand gewond? Daarom heeft de politie uw hulp hard nodig.

Het gaat mogelijk om dezelfde dader bij de vier incidenten. De dader is waarschijnlijk linkshandig en droeg een opvallende tas. Heeft u informatie die kan helpen bij dit onderzoek? Laat het ons weten. Bel uw tip telefonisch door via de opsporingstiplijn op nummer 0800-6070 (gratis). U kunt ook bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 (gratis).