Autodiefstal in Tilburg

Een man parkeert zijn auto, een donkerblauwe Seat Leon, maandag 3 augustus 2020 omstreeks 18.30 uur op de Langestraat in Tilburg om snel even iets bij een kantoor op te halen. Hij laat de sleutels in het contactslot zitten. Hij is binnen 30 seconden weer terug en ziet dan dat een vreemde man in zijn voertuig zit. Het slachtoffer rent naar zijn auto en probeert tevergeefs die man tegen te houden. Hij wordt echter door de dief aangereden en komt ten val.

Omschrijving

De dief crasht kort daarna op de Korte Tuinstraat met de auto tegen een boom en vlucht dan te voet verder. Omstanders vertellen dat het weinig gescheeld had dat er spelende kinderen aangereden waren. Volgens de getuigen rent hij via de Telefoonstraat weg in de richting van de Heuvelstraat. Een politieman zoekt daarna nog tevergeefs in de omgeving met een ooggetuige naar de dader.

Signalement

De dief heeft een donkere huidskleur. Hij had een beginnend baardje en is ongeveer 25 jaar oud. Hij droeg een donkere capuchon over zijn hoofd.