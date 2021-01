Explosief gaat af bij Tilburgse supermarkt

Op maandag 4 januari 2021 om 2.30 uur kwamen er meerdere meldingen binnen bij de meldkamer. Men sprak van een verdachte situatie, direct daarna van een harde knal en kort daarop dat er brand uit was gebroken in een winkel aan het Paletplein. De hulpdiensten rukten massaal uit. Omdat er sprake was van een explosie werd een expert van de politie ter plaatse geroepen. Die schakelde direct de EOD in om onderzoek te doen. Door de explosie en de brand is de supermarkt totaal vernield. Naastgelegen panden hadden ook schade opgelopen. In de ruime omgeving waren meerdere ruiten gesneuveld. Toen de brand geblust was, is de politie een onderzoek gestart naar de brandstichting.

Vragen

In verband met eerdere soortgelijke incidenten elders in het land, heeft het onderzoeksteam contact met het team wat die zaken onderzoekt. Maar ook úw hulp hebben we daarbij nodig.

Heeft u tips of informatie. Of woont in de omgeving van het paletplein heeft u een camera hangen die op de straat is gericht, meld dit dan:

- via de opsporingstiplijn 0800-6070

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en meteen vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)