Woningoverval in Tilburg

Op zaterdag 16 mei om 00.30 uur wordt een 30-jarige vrouw in haar huis aan de Ronald Holsthof overvallen. Ze is op dat moment alleen thuis. Ze heeft net een aantal vriendinnen uitgezwaaid als er kort daarna op de voordeur wordt geklopt. Er staat een man voor de deur die meteen om geld vraagt. Ze schrikt behoorlijk, wil snel wat geld geven, maar dat is niet genoeg voor de dader. Hij slaat haar hard in het gezicht, waarop de vrouw haar huis in rent, naar boven naar de slaapkamer met de dader achter zich aan.

Vragen

Uw hulp is ook in deze zaak ontzettend belangrijk. We hebben namelijk geen beelden waarop we u de dader kunnen laten zien. Dus we hopen dat er mensen zijn die een vermoeden krijgen bij het signalement. Het gaat om een licht getinte man van zo’n 20 tot 25 jaar. Hij heeft een slank postuur en is tussen de 1.70m en 1.75m lang. Opvallend waren zijn donkere ogen en verder droeg hij een donkere jogging jas met capuchon.



En we vragen om terug te denken aan de avond van vrijdag 15 op zaterdag 16 mei. Het kan namelijk heel goed zijn dat de dader al eerder in de buurt heeft rondgehangen. Misschien is dat iemand opgevallen. Herinnert u zich dit? Neem dan contact op!