Daders gewapende overval op beeld, wie zijn dit?

Omschrijving

Drie gemaskerde mannen verrasten het slachtoffer in zijn slaap. Hij werd in zijn gezicht geslagen en onder bedreiging van een mes en een vuurwapen zouden de daders geld hebben geëist. De daders vluchtten met een geringe geldbuit en lieten het slachtoffer vastgebonden achter. De man raakte lichtgewond.

De drie daders hadden donkere ogen, waren in het zwart gekleed en droegen een bivakmuts. Heb jij iets gezien in de directe omgeving van het Emopad of ergens anders? Heb je informatie over deze overval? Laat het ons weten. Tippen kan via 0800-6070 of online via onderstaand tipformulier. Blijf je liever anoniem? Bel dan 0800-7000.