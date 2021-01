Bedreiging journalist door achterlaten handgranaat

Bij de voordeur van een woning aan de Acacialaan in Neer, in Limburg niet ver van Roermond, werd op zondag 27 december 2020 een handgranaat aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat dit een gerichte bedreiging is ten opzichte van de bewoner, een journalist.

Omschrijving

Mogelijke getuigen wordt gevraagd zich te melden. De Acacialaan is een rustige straat vlak bij een aantal sportvelden en niet ver van zwembad ’t Ligteveld. De handgranaat moet zijn achtergelaten op zaterdagavond 26 december of in de erop volgende nacht of vroege ochtend.

Uw informatie of beelden

Neem contact op met de politie als u iets is opgevallen dat met het achterlaten van het explosief te maken kan hebben. Zag u bijvoorbeeld een of meerdere personen die niet in de omgeving ‘thuishoren’ of reed er een voertuig dat verdacht op u overkwam, dan hoort de politie dat graag van u.

Beschikt u over beelden van een dashcam of bewakingscamera waarop mogelijk iets afwijkends te zien is, wil de politie die graag bekijken. Om uw beelden rechtstreeks naar het onderzoeksteam te uploaden, gebruikt u het online tipformulier.