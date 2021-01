Bekogelen politieagent met stoeptegel

Met de invoering van de avondklok is het al diverse avonden en nachten onrustig in Limburg. Die onrust nam afgelopen zondag in Venlo schrikbarende vormen aan. Een politieagent werd al rijdend door relschoppers bekogeld met stukken stoeptegels. Beelden van het incident worden dinsdagavond gedeeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Omschrijving

De politieagent in kwestie had zondag 24 januari met zijn collega’s de handen vol aan relschoppers in Venlo. Wanneer hij in zijn dienstvoertuig op de Kaldenkerkerweg rijdt, wordt hij bekogeld met delen van een stoeptegel. Daarbij verbrijzelt de voorruit van het dienstvoertuig en raakt de collega gewond.



De beelden van het incident zijn dinsdagavond 26 januari te zien in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Dit om stappen te zetten in het identificeren en opsporen van de betrokken verdachten. Opsporing Verzocht is dinsdagavond om 21.20 uur op NPO1 te zien.