Supermarktovervaller gezocht

Maandagavond 21 december werd een supermarkt op de Zuidhof in Geleen overvallen. Een jonge man rent rond 19.45 uur de supermarkt binnen. Hij bedreigt enkele medewerkers met een vuurwapen en probeert op die manier geld buit te maken. Wanneer een andere medewerker van de supermarkt de verdachte vast pakt, trekt de verdachte zich los en vlucht de winkel uit. Saillant detail is dat hij het vuurwapen in de supermarkt achterlaat. Hij gaat er te voet vandoor.

Omschrijving

De verdachte droeg een felblauw jasje, zwarte joggingbroek, zwarte sneakers met witte zool, zwarte gezichtsbedekkende kleding en zwarte handschoenen. In de nabijheid van de supermarkt werd een zwarte Audi S6 aangetroffen. Dit voertuig heeft mogelijk te maken met de overval.

Herkent u de verdachte op de beelden of heeft u meer informatie over het incident of het aangetroffen voertuig? Deel dit dan via 0800-6070, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).