Verdachte brandstichting

Zondagnacht 3 januari werd rond 04.00 uur een auto in brand gestoken op de Rubensstraat in Heerlen. Op camerabeelden is te zien dat een persoon meerdere malen iets bij de zwarte Volkswagen Touareg ontsteekt. Na een aantal pogingen lukt dat, wat een ontploffing teweeg brengt. Dat gebeurt op dusdanig heftige wijze dat het aannemelijk is dat de verdachte daarbij letsel opliep. Dit alles gebeurt op slechts enkele meters afstand van een naastgelegen woning en daarmee had deze brandstichting veel erger kunnen aflopen.

Omschrijving

De verdachte is niet goed herkenbaar op de beelden. Echter kan het haast niet anders dan dat de verdachte brandwonden heeft opgelopen bij dit incident. Heeft u daarmee een vermoeden wie verantwoordelijk zou kunnen zijn voor deze brandstichting? Of heeft u meer informatie over het incident? Meld dit dan via 0800 – 6070, via onderstaand tipformulier of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).