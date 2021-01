Nu zeven vuurwerkincidenten onderzocht in Rotterdam-Lombardijen

Het onderzoek naar een reeks vernielingen en brandstichtingen met vuurwerkbommen in Lombardijen is uitgebreid met een incident in de nieuwjaarsnacht waarbij een molotov-cocktail werd gegooid naar een politieauto. Het dienstvoertuig met drie inzittenden wist op tijd gas te geven, waardoor het niet geraakt werd en erger werd voorkomen. Het onderzoeksteam bekijkt nu of er een samenhang is tussen in totaal zeven incidenten.

Omschrijving

De eerste van de reeks incidenten die onderzocht wordt is de brandstichting bij een school aan de Catullusweg op oudjaarsavond. Rond 23.15 uur zorgde een vuurwerkbom voor een ravage in een lokaal. De brand was snel geblust, maar de schade is groot.

Toen een politieauto na de jaarwisseling rond 00.25 uur over de Dantestraat reed, kreeg ze vanuit een grote groep jongeren een molotovcocktail toegeworpen. De brandbom explodeerde op vijf a tien meter van de auto. De jongeren bleven niet staan om de gevolgen af te wachten.

Een paar uur later, op 1 januari rond 03.45 uur, was een school aan de nabijgelegen Horatiusstraat het doelwit. Een explosie zorgde voor schade aan de ingang en de hal.

Nog vier incidenten

Tussen zaterdagavond 2 januari 22.00 uur en zondagochtend 02.30 uur werd op nog vier plekken in de wijk zwaar vuurwerk gebruikt voor explosies die voor grote schrik en aanzienlijke schadeposten zorgde. Aan de Dantestraat vlogen de ruiten van een gemeentepand eruit en ontstond brand. Er vielen gelukkig geen gewonden. Wel moesten meerdere bewoners van de bovengelegen appartementen tijdelijk hun woning uit.

Meer informatie?

Inmiddels is er sporen- en buurtonderzoek gedaan en zijn camerabeelden veiliggesteld van de verschillende incidenten. Er worden overeenkomsten gezien, onderzocht wordt nog of er daadwerkelijk samenhang is.

Bij twee van de incidenten zouden drie mannen in donkere kleding en met capuchons over hun hoofden zijn gezien die wegrenden.

Verdachte situatie? Bel 112

Politie en gemeente hebben inmiddels het toezicht in de wijk verscherpt. Er wordt zichtbaar en onzichtbaar extra gesurveilleerd en er zijn mobiele camera’s geplaatst. Zie je een verdachte situatie? Bel altijd 112.