Overval juwelier Katwijk

Tijdens de overval werd veel geweld gebruikt. De eigenaar van de juwelierszaak raakte hierbij zwaar gewond. De overvallers maakten bij de overval gebruik van een vuurwapen en een hamer. Bij de overval werden er sieraden buit gemaakt. De overvallers vluchtten op een groenkleurige scooter deze werd later aangetroffen op de Rijnmond in Katwijk. Kort na de overval werden er twee mannen in een auto aangehouden. Een van deze mannen werd herkend als een van de overvallers. Vanavond worden er camerabeelden getoond vanuit de juwelierszaak. Het onderzoeksteam is nog op zoek naar de tweede overvaller en de buit.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.