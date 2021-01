Woningoverval Vreeswijkstraat Den Haag

Op donderdagochtend 17 december rond 08.30 uur heeft er een woningoverval plaats gevonden in een woning aan de Vreeswijkstraat in Den Haag.

Omschrijving

Nadat er werd aangebeld zag de bewoonster dat er iemand met een DHL jas met een pakket in zijn handen voor de deur stond. Nadat de voordeur werd open gedaan werd de bewoonster door twee mannen, waaronder de vermeende DHL bezorger de woning naar binnnen geduwd. De man met de DHL jas pakte de bewoonster hardhandig beet. Kennelijk schrokken de overvallers, lieten de bewoonster los en gingen er vandoor zonder buit. De overvallers rennen de woning uit richting de Rhenenstraat. Daar stapten de twee mannen in een grijze Opel Astra en reden weg in de richtingvan de Woudenbergstraat in. In de uitzending een getuigenoproep.