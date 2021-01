Diefstallen in het Westland

Omschrijving

De dieven namen onder meer fietsen en spullen uit auto’s mee. Uit camerabeelden is gebleken dat deze diefstallen door twee dezelfde personen werden gepleegd. In de uitzending tonen we camerabeelden van het duo. Op de beelden is te zien dat één van de twee in Wateringen op de Oude Tolweg in een auto gaat zitten. Op andere beelden is te zien dat de beide mannen op de Laan van Westlandse Roem lopen en een schuur ingaan. Tot slot zijn er nog beelden waarop is te zien is dat beide mannen in de Pastoor Vinkesteynstraat in Kwintsheul wegrijden op een gestolen fiets. Opvallend is dat een van de twee een rode jas aan heeft.