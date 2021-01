Greep uit kassa Den Haag

Omschrijving

Op zondag 20 december 2020 kwam de man geheel in het zwart gekleed de supermarkt binnen. Bij het afrekenen van een flesje drank liet de kassamedewerker iets vallen. Op het moment dat hij bukte, zag de dief kans geld uit de openstaande kassa te pakken. Hij ging er op gereedstaande scooter snel vandoor. Op zondag 3 januari 2021 was het weer raak. Dezelfde man bezocht dezelfde supermarkt. Terwijl hij in de rij stond om af te rekenen, wachtte hij tot de kassa openging. Op dat moment griste hij een stapel bankbiljetten uit de lade en rende snel de winkel uit. In de uitzending tonen we camerabeelden van deze man.