Woninginbraak Zoetermeer

In een woning aan het Weigeliapark in Zoetermeer vond vrijdag 14 augustus een inbraak plaats.

Omschrijving

Rond 03.15 uur liepen een man en een vrouw op het pad dat naar de voordeur van het huis leidt. De man liep tot aan de voordeur, belde aan en wachtte tot er iemand zou reageren op zijn aanbellen. Toen dat niet gebeurde liep het stel weg. Op camerabeelden is te zien dat de bewuste man een paar minuten later in de woonkamer diverse kasten en lades doorzoekt en spullen in zijn rugzak stopt. In de uitzending tonen we beelden van deze man.