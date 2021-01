Wie is deze jongeman die een straatroof pleegde?

Vragen

We komen heel graag in contact met de jongen die de verdachte heeft gestopt en de telefoon terug heeft gegeven aan de vrouw. Hij kan mogelijk meer details weten over de verdachte(n) en daarom een belangrijke getuige zijn.



Daarnaast willen we natuurlijk ook graag weten wie de jongen is die de straatroof pleegde. Hij was samen met een vriend, maar hij is geen verdachte in deze zaak. De twee jongens zijn onherkenbaar in beeld gebracht, want mogelijk gaat het hier om minderjarigen. De jongen geel omcirkeld op de afbeelding is degene die de straatroof pleegde. Ben je of herkent u (één van de) jongen(s)? Bel dan de gratis opsporingstiplijn: 0800-6070. Liever anoniem blijven? Bel dan naar Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook het tipformulier hieronder invullen.



Meld de verdachte zich niet of wordt hij niet herkend? Dan is er kans dat we later de beelden herkenbaar laten zien.